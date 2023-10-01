رئيس المجلس العالمي للتسامح يشيد باستضافة مصر  للسودانيين الفارين من نيران الحرب

قال الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية، إن الشعب السوداني يدفع ثمن تعنت الأطراف المتنازعة والإصرار على استمرار القتال بالسودان، لافتًا إن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى يلاقون الموت وتتزايد أعدادهم مع كل يوم تستمر فيه الحرب، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف الحرب الفوري وإعلاء مصلحة الشعب فوق أي خلافات.

وأشاد " الجروان " بمبادرة “نبض العرب” لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، داعيًا الدول العربية إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك على كافة الأصعدة وبالأخص منها المجتمعية لدعم الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته.

وتحدث الجروان خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الاستثنائي للاتحادات العربية لدعم مبادرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن جهود مصر في دعم السودانيين المتأثرين بالحرب، واستضافتها مئات الآلاف من السودانيين الذين لجأوا إليها بترحاب وكرم.

واختتم رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، كلمته قائلًا: "إننا ندعو الجهات المعنية في السودان إلى تغليب مصلحة السودان والجلوس على طاولة المفاوضات ووقف الاقتتال حفاظًا على السودان وشعبها ومقدراته".

كانت الجامعة العربية قد عقدت اجتماعًا استثنائيًا للاتحادات العربية لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب، برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق لجمهورية مصر العربية رئيس اللجنة العليا للمبادرة، والدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.