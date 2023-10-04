الهند.. الأمطار تعوق جهود البحث عن 23 جنديا فقدوا في ولاية سيكيم

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة تعوق جهود البحث عن 23 جنديًا فقدوا بعد سيول مفاجئة في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، أدت إلى انقطاع الطريق المؤدي لجانتوك عاصمة الولاية.

أمطار الهند

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «وصل بلاغ بفقد 23 فردًا وغرق بعض المركبات وسط الوحل.. عمليات البحث جارية»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من انهيارات أرضية وتعطل رحلات جوية، في ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء سيكيم.

وقال أنجان باسوماتري، المتحدث باسم الجيش، إن الطريق السريع الرئيسي الذي يربط سيكيم بولاية البنغال الغربية انقطع كما انقطعت الطرق المؤدية إلى جانتوك تمامًا.

وأضاف في إس باتاك رئيس الأمن في الولاية، إن نحو 15 ألف شخص يعيشون في المنطقة المجاورة تضرروا على الأرجح، مضيفًا أن المياه جرفت ثمانية جسور على الأقل بطول ضفتي نهر تيستا.