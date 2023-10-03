فؤاد أباظة : السياسة الخارجية للرئيس السيسي بوصلة عمل اللجنة

قال النائب احمد فواد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ،عقب فوزه بالتزكية في انتخابات اللجنة ، أنه سيأخذ من خطة رئيس الجمهورية في الملفات العربية خطة عمل اللجنة خلال الفترة الحالية .

وأكد اباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، إن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات أمام اللجنة، وذلك في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التى لن يتم التخلى عنها نهائيا.

وأوضح أباظة أن اللجنة ستولى اهتماما كبيرا بالملفات العربية وتوطيد العلاقات معها خاصة في ظل المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وحدة للصف العربي، الأمر الذي تحرص عليه القيادة السياسية المصرية في سياستها الخارجية في توطيد العلاقات معها.