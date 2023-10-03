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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

فؤاد أباظة : السياسة الخارجية للرئيس السيسي بوصلة عمل اللجنة

النائب احمد فواد
النائب احمد فواد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النو

قال النائب احمد فواد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ،عقب فوزه بالتزكية في انتخابات اللجنة ، أنه سيأخذ من خطة رئيس الجمهورية في الملفات العربية خطة عمل اللجنة خلال الفترة الحالية .

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وأكد اباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، إن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات أمام اللجنة، وذلك في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التى لن يتم التخلى عنها نهائيا.

 

وأوضح أباظة أن اللجنة ستولى اهتماما كبيرا بالملفات العربية وتوطيد العلاقات معها خاصة في ظل المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وحدة للصف العربي، الأمر الذي تحرص عليه القيادة السياسية المصرية في سياستها الخارجية في توطيد العلاقات معها.

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