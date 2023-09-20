عاجل.. القومية للزلازل تكشف مفأجاة بشأن زلزال اليوم بمرسى مطروح

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلو متر شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأوضح البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قوة الهزة الأرضية والتي سجلت 4.53 درجة على مقياس ريختر، واقعة على عمق 13.68 كيلو متر، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالًا، وخط طول 24 .79 درجة شرقًا.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.