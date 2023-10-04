حالة الطقس| أماكن سقوط الامطار في مصر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لاننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

سقوط الامطار الخفيفة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك سقوط للامطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تقل حدتها لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

الطقس مائل للحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

ظهور السحب المنخفضة

وذكرت، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط للامطار غير مؤثرة على الانشطة اليومية، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 23.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 29 والصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح: العظمى 27 والصغرى 21.

السلوم: العظمى 27 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 29 والصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 29 والصغرى 23.

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 23.

الزقازيق:- العظمى 30 والصغرى 23.

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 22.

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 21.

السويس:- العظمى 30 والصغرى 22.

العريش:- العظمى 29 والصغرى