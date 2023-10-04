الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة وأمطار محتملة على تلك المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والتي قد تكون متوسطة خلال الساعات القادمة.

وأعلنت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتقل حدتها كلما تقدمنا، لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية، وتتفاوت شدة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20%.

شبورة مائية وحركة الرياح

وأفادت الأرصاد، عن تواجد شبورة مائية، من 4 إلى 7 صباحًا، وذلك على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود بعض المناطق، إعتدال في نشاط الرياح، لتكون بسرعة تتراوح من 26: 28 كم/س، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة البحر، كشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

و عن حالة البحر الأحمر، أكدت الأرصاد أن حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.





