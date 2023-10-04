ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة داخل محطة وقود بدون ترخيص بالشرقية

قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

وتنفيذاً للتوجيهات تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة من شن حملة علي محطات الوقود والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

تحرير محضر رقم (١٩٧٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول لمحطة تموين سيارات بطريق بلبيس -العاشر لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بقصد الإتجار بالسوق السوداء، وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار اي ما يعادل طن سولار.

تحرير محضر رقم (١٨١٩٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية أبو سمران مركز بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير محضر رقم (٥٩٥٥) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

تحرير محضر رقم (٥٩٥٨) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب هايبر ببندر بلبيس لعدم حمله شهاده صحية.

يذكر أن فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، أوضحت أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3098 ) محضراً منها (2049) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و(1004) محاضر فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 10 طن و 800 كيلو دقيق و10 أطنان و400 كيلو سكر و1 طن و630 كيلو زيت و300 كيلو أرز و200 كيلو دواجن و1 طن ملح جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 30 طن مستلزمات زراعية و430 قاروصة سجائر و1000 لتر بنزين و60 شيكاره يوريا و198 عبوة أدوية جميعهم سلع غير صالحة للإستهلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكارالسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

كما شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية، وبرفقة قطاع وسط الشرقية بمشاركة أبوطالب صلاح الدين رئيس القطاع، حملة مكبرة لفحص شكاوي المواطنين بدائرة مركز الإبراهيمية، حيث وردت معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها بالأسواق والتي تصرف من فروع شركات الجملة للتجار بنظام الحصص لتوزيعها على المواطنين بموجب البطاقات التموينية، وذلك داخل مصنع تعبئة زيوت الطعام بناحية إحدى قرى الإبراهيمية بهدف إعادة تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وبمفاجئة المصنع تبين أنه غير مرخص وبالتفتيش داخل المصنع تم ضبط العديد من السلع التموينية المدعمة وهي كالأتي "35 رابطة مكرونة - 14 كرتونة خل تمويني - 12 كرتونة صابون - واحد كرتونة مرقة دجاج - 36 علبة لبن بودرة" وتم مصادرتها فورًا بسيارات الحملة، كما تم التحفظ علي طن ونصف زيت طعام، وغيرمصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وعليه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المصنع وعرضه علي النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.