الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مناطق سقوط الأمطار في مصر

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية انكسار لموجة الطقس الحار ولاسيما مع بدء فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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الطقس اليوم في أسيوط صافي ودرجة الحرارة العظمى 36


مناطق سقوط الأمطار 


ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن هناك غطاءً سحابيًا على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

سحب منخفضة 


وذكرت الهيئة، هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ونشاط للرياح  على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس مائل للحرارة 

وأضافت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وجاءت درجات الحرارة كالاتي:


القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23.
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22.
مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21.
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23.
قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27.
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

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