وزير الشباب والرياضة يشهد بطولة التجديف بمدينة العلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بطولة التجديف، والتي تقام بحضور الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، واعضاء شركة Cairorow الشركة المنظمة للبطولة.

وأشار وزير الشباب والرياضة الى اقامة البطولة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" حيث يتم قامت خلاله وزارة الشباب والرياضة باقامة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في مدينة العلمين، والذي يؤكد للعالم اجمع على قدرة الدولة المصرية على اقامة واستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية، واضاف وزير الرياضة أن مهرجان العلمين يشهد خلال مدة اقامته استضافة مايزيد عن 12 بطولة وفعالية قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيمهم والإشراف عليهم بالتعاون مع الاتحادات المختلفة.



وتقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وبمشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم.