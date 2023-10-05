سيول مرسى مطروح.. الأهالي يستغيثون بالمسؤولين (شاهد)

استغاث أهالي مدينة مرسى مطروح بالمسؤولين، بعد السيول التي ضربت عددا من المناطق داخل المحافظة.

وتبين أن المناطق التي شهدت سيول هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، ووصلت السيول للبيوت من الداخل، لذلك طالب الأهالي سرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.

وكانت محافظة مرسى مطروح قد تعرضت لأمطار غزيرة بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادى الترويع إلى وادي شقوق ومنطقة وادي الرمل غرب المحافظة.

وقال أحد الأهالي: “الوضع صعب جداً في مطروح بعد تعرضها لكمية أمطار رهيبة ادت لحدوث سيو.ل شديدة وغير مسبوقة”.

وطالب المواطن، بضرورة التحرك لإغاثة المناطق دي علي وجه السرعة لإنقاذ الأهالي العالقين.

وأردف أن من بين هذه المناطق التي تأثرت بالسيول: منطقة وادي الرمل ووادي ماجد

والقصر ( حي الزيتون) والقصر جنوب الوحدة المحلية والكيلو ٤ والطريق الدائري.



