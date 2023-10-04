العاصفة إلياس تثير موجة من الرعب.. وحقيقة تأجيل الدراسة

أثارت العاصفة إلياس موجة من الرعب في مصر وخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي، وانتشار مزاعم اقترب عاصفة الياس فى مصر خلال الأيام القادمة، مما سيؤثر على حالة الطقس ويؤدي لإيقاف المدارس.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أيام ضربت اليونان عاصفة إلياس، التي أدت إلى سقوط أمطار غزيرة أشبه بالفيضانات، ما أثار التساؤلات عن إمكانية تأثير تلك العاصفة على مصر.

تأثير عاصفة ألياس على مصر

في هذا السياق كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثير عاصفة ألياس على مصر، وحقيقة تأثر المحافظات.

وقالت غانم في تصريحات صحفية،أن عاصفة ألياس لن تصل مصر نهائيا، بل تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأوضحت غانم: يؤثر على البلاد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات أشعة الشمس، ومصادره كتل هوائية شرقية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

حقيقة تأجيل الدراسة

من جهتها كشفت الأرصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق أقصى غرب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، لكن لم تمتد إلى المناطق الشمالية، مشددة: لن تشهد البلاد أي تقلبات جوية تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى لم يصدر اى قرار حول تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل، وقرار تأجيل الدراسة بسبب حالة الطقس.