السيول تغرق البيوت وتقطع الطرق بمطروح

شهدت مساء الامس محافظة مطروح هطول ةلأمطار غزيرة تسببت فى تكوين سيول فى مناطق مجرى المخرات والأودية بمدينة مرسى مطروح

واسفر عنها ارتفاع منسوب المياه فى عدة مناطق شرق وغرب مدينة مرسى مطروح والتى توجد بها مخرات مياه الأمطار والأودية

حيث بدأ النشطاء والمواطنين بإرسال منشورات على صفحات التواصل الاجتماعى يطلبون المساعدة والعون نتيجة إغراق بعض الطرق الحيويه وتوقف حركة السير مثل طريق وادى الرمل غرب مطروح وكذلك الطريق الدولى بمنطقة فوكة شرق مرسى مطروح

كما تضمنت بعض المنشورات استغاثة من المواطنين لمساعدتهم بالخروج من منازلهم التى غرقت فى السيول فى مناطق الخروبة ووادى الرمل والقصر والشولحى والكيلو ٤ والكيلو ٨ والكيلو ٥ منطقة وادى تويويع وجميعها مناطق أما توجد بها اوديه وسدوظ أو مخرات لتصريف مياه الأمطار

ايضا تضررت بعض المنازل التى تم بنائها فى طريق المخرات وبجوار الأودية بسبب كميات المياة الكثيفه مما اضطر أهالى هذه المناطق إلى إخلاء منازلهم حفاظا على ارواح أسرهم

وقال المهندس " جبريل ابو خليف" أحد سكان مرسى مطروح فى بث مباشر أن المياه جرفت سيارتين فى الطريق بدون وقوع خسائر فى الأرواح

وتناول مواطن اخر فى فيديو بث مباشر تصوير لسد منطقة الكيلو ٤ واصفا الموقف بتراكمكميات كبيرة جدا من مياه الأمطار خلف السد قد يصل ارتفاعها إلى ٣ أمتار مشيرا إلى أن السد نفسه ارتفاعه ٥ أمتار وعرضه ٦٠ متر مؤكدا أن السد مستمر فى الامتلاء بسبب المياه القادمة من الأودية وأظهر الفيديو وجود تسربات فى بناء السد نفسه حيث خرجت المياه من بين مواد البناء المصنوع منها السد .

كذلك بدأ المواطنين فى الإعلان عن ارقام تليفونات لاصحاب عمارات مصيفية أو سيارات دفع رباعى مستعدين للمساعدة سواء باستقبال الأسر المتضررة الاقامه فى شققهم اوالتوجه بالسيارات لدعم ومساعدة المواطنين فى المناطق الغارقه

فى نفس الوقت انتشرت فرق قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسى مطروح فى المناطق التى توجد بها مشاكل والتعامل معها على الفور ، كما خصصت محافظة مطروح غرفة عمليات الاستقبال البلاغات وتقديم المساعدة للمواطنين

جدير بالذكر أن مدينة مرسى مطروح تعرضت فى مساء يوم أمس الأربعاء إلى سقوط أمطار غزيرة استمرت قرابة الساعه وبعدها تحولت إلى أمطار خفيفة ومع اول ساعات اليوم التالى الخميس بدأت تظهر مشكلة تراكم المياة فى السدود والأودية وغرق الشوارع والمنازل فى مرسى مطروح .

IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_٠٣٢٠٥٦

IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_٠٣١٩٠٥

FB_IMG_1696463830093

FB_IMG_1696463844691

FB_IMG_1696463849384

FB_IMG_1696463830093