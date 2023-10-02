سقوط أمطار متفرقة وظهور السحب الكثيفة في سماء الفيوم

شهدت سماء محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، ظهور السحب الكثيفة التي يتخللها البرق أحيانًا، مع تساقط الأمطار الخفيفة على فترات وعلى بعض المناطق دون غيرها.

وأفاد خبراء الطقس أن المحافظة سوف تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح المثيرة للأتربة.

وكانت السحب قد غطت سماء المحافظة بداية من صباح أمس الأحد بشكل متقطع ثم تحولت إلى كثيفة تصاحبها أمطار خفيفة، وزادت كثافة السحب اليوم لتحجب رؤية الشمس بشكل تام، وسط تساقط للأمطار المتوسطة على فترات وفى مناطق دون غيرها، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقعات باستمرار كثافة السحب ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة خلال ساعات النهار، وتزداد حدتها في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية الاستعداد الكامل والجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية من خلال تواجد جميع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والطرق للتصدي لأي متغيرات في الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد وجه رؤساء المدن والمراكز بضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة للأفراد والمعدات ومتابعة تقلبات الطقس على مدار الايام القادمة بسبب تنبؤات الطقس بدخول البلاد فى موجة من التقلبات الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع كافة الاحتمالات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع رؤساء الوحدات المحلية بالقرى ومتابعة الأحوال الجوية أولًا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية بوضع كافة المعدات وسيارات وجرارات الكسح على الجاهزية القصوى وصيانة أي معدة معطلة للعمل على التعامل مع كافة الاحتمالات، مع التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية على الطرق والشوارع ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف على مستجدات الأمور واستعداد وحدة التدخل السريع للتدخل فورًا.

ظهور السحب وانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة نهارًا في الفيوم:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 29 درجة للعظمى نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.