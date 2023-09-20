القومي للبحوث الفلكية بكشف مفاجأة عن زلزال مرسى مطروح (فيديو)

حدث الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن الزلزال الذي بلغ قوة 4.5 ريختر على بعد 265كم شمال غرب مرسى مطروح،قائلاً:" أن مصر لا يمر بها أي حزام".

الزلزال حدث في شمال ليبيا و خارج الخطوط المصرية تماماً

وأضاف شريف الهادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك فهما خطأ لأن الزلزال نسب لأقرب مدينة مصرية، و لكن الزلزال حدث في شمال ليبيا، خارج الخطوط المصرية تماماً.

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى، أن الزلزال لم يشعر به أحد في مرسى مطروح أو في ليبيا، وذلك لأن الزلزال حدث في توقيت النوم "قبل الفجر بدقائق"، مؤكداً أن الزلزال لم يسبب أي تأثير أو ضرر على البنية التحتية.