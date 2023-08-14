تنسيق الجامعات 2023| جامعة حلوان تعلن شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن برنامج الهندسة الإنشائية الذي يتميز بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتأتي البرامج الجديدة في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتراعي هذه البرامج قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.

مزايا برنامج الهندسة الإنشائية

وأوضح الدكتور محمد حسين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن البرنامج يساهم فى تأهيل الطالب لسوق العمل في الهندسة الإنشائية عن طريق مشروعين تخرج للطلاب في اكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعه شيربروك بكندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطلاب على مستوى الكلية والجامعات المختلفة، هذا و يؤهل البرنامج الخريج للعمل فور التخرج في مجال التصميم والتحليل الانشائي والتنفيذ .

وأشار عميد كلية الهندسة بالمطرية إلى أن هذا البرنامج يساهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

شروط القبول ببرنامج الهندسة الإنشائية

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق للفئات الآتية:

▪️ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

▪️ طلاب الفرقة الاعدادية المنقولين للفرقة الاولى وطلاب الاقسام الاخرى بالكليه و طلاب هندسة حلوان.

▪️ الطلاب المحولين الى الكليه والمحققين للحد الادنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكوميه المصريه.

▪️ الطلاب الوافدين من الدول العربيه والاجنبيه والمصريين الحاصلين على شهادات المعادلة.

وسترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعقبها نشر النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني خلال ساعات قليلة.

وتحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لكليات القمة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الثانية وموعد فتح باب تسجيل الرغبات بها.