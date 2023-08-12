تحذير| رابط مفبرك لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من رابط مفبرك يزعم نشر نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 قبل ظهورها رسميًا.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار الإعلامي لها، أن الرابط المتداول غير صحيح وليس له علاقة بنتيجة تنسيق الجامعات 2023.

وأوضح متحدث التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الرابط المتداول لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يشمل الحدود الدنيا لجميع الكليات بمختلف المراحل وليس مرحلة واحدة.

وبالتحري عن الرابط المتداول، اكتشفت بوابة الوفد الإلكترونية أنه يحتوي على نتيجة تنسيق الجامعات للعام الدراسي الماضي وتم تعديل التاريخ فقط إلى 2023.

إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة بعد غد الإثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي واستمر التقديم حتى اليوم الخميس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابط رسمي إلكتروني لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



حدود المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعبالثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

آلية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

- تتاح نتيجة تنسيق الجامعات 2023 على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

