تنسيق الجامعات 2023| موعد انطلاق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء، في اليوم التالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وتمتد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لمدة 5 أيام على موقع التنسيق الإلكتروني على أن يتاح تسجيل الرغبات على مدار اليوم من أي جهاز كمبيوتر.

ويحدد وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة بجميع الشعب العلمية والأدبية.

إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويحدد وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لمختلف الشعب العلمية والأدبية، والكليات التي بها أماكن شاغرة في المرحلة الثانية.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت 5 أغسطس حتى الخميس 10 أغسطس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

حدود المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

