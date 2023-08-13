رقمنة الخدمات الصحية بكلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأحد، كلية طب الفم والأسنان بالجامعة وذلك للوقوف على جهود الكلية فى المجالات التعليمية والخدمية، بحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

‏ العيادات الخارجية ‏

اطلع رئيس الجامعة، خلال الزيارة العيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى ومتابعة سير العمل بالعيادات، واطمئن على حالة النزلاء.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير كل سبل الراحة للمواطن الطالب للخدمة وذلك منذ دخوله إلى المستشفى وحتى حصوله على الخدمة التى أتى من أجلها.

اهتمام بتقديم الخدمات الصحية

وأضاف رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا بجميع الخدمات الصحية التى تقدمها العيادات بكلية طب الفم والأسنان للمواطنين وذلك إنما يأتي فى إطار الدور الذى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية فى تحسين المنظومة الطبية فى مصر بوجه عام.

وناقش رئيس الجامعة، مع المختصين رقمنة الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمريض منذ دخوله وحتى حصوله على الخدمة.

وأشار الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان، إلى أن رئيس الجامعة وجه بالقضاء على طوابير المرضى وقوائم الانتظار عن طريق رقمنة إجراءات دخول وعلاج المرضى وتحويلهم للأقسام وعمل الأشعات ومتابعتهم ذلك حفاظاً على مصلحة المرضى وتوفير للوقت والنفقات ولتقديم خدمة طبية مميزة وتنظيم لسير العمل.

وكلف رئيس الجامعة، الدكتور عماد على للتعاون مع كلية طب الأسنان ووضع برنامج لخدمة المرضى والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات بالجامعة لوضع التصور المناسب لذلك كما وجه بتوفير المكان المناسب للمرضى والمترددين.

شهد الجولة التفقدية وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وأشرف عبدالمتجلى أمين الكلية ومديري العموم ببعض إدارات الجامعة.