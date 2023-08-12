تنسيق الجامعات 2023| برامج الساعات المعتمدة في كلية الهندسة جامعة القاهرة

يبحث طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 عن البرامج المميزة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة.

ويترقب طلاب المرحلة من الثانوية العامة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المقرر إعلانها بعد غد الإثنين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، ويحدد الحد الأدنى للقول في كليات الهندسة.

ويكشف وزير التعليم العالي عن موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والحدود الدنيا للتقديم فيها بجميع الشعب في الثانوية العامة العلمية علوم ورياضيات والأدبية.

برامج هندسة القاهرة في تنسيق الجامعات 2023

هندسة الاتصالات والحاسبات هندسة وإدارة التشييد هندسة الإنشاءات هندسة المياه والبيئة هندسة وتكنولوجيا العمارة هندسة البترول والبتروكيماويات هندسة التصميم الميكانيكي هندسة الطاقة الكهربية هندسة البنية التحتية هندسة وإدارة الرعاية الصحية هندسة وإدارة الطيران هندسة الميكاترونيكس الهندسة الصناعية والإدارة هندسة التصنيع والمواد هندسة الطاقة المستدامة

آلية الالتحاق ببرامج هندسة القاهرة في تنسيق الجامعات 2023

بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم لكلية الهندسة في جامعة القاهرة من خلال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية، يتم عمل إجراءات الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة من خلال الرابط المخصص على الموقع الالكتروني للكلية (اضغط هنا)

ويتم إدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق، وسيتم تحديد موعد للحضور للكلية لاستكمال الإجراءات.

الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج هندسة القاهرة في تنسيق الجامعات 2023:

1. نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق.

2. أصل شهادة الثانوية العامة + 4 صور ضوئية منها

3. 4 صور ضوئية من وجه وظهر بطاقة الرقم القومي للطالب + الاطلاع على

الأصل.

4. 3 صور ضوئية من وجه وظهر بطاقة الرقم القومي لولي األمر + االطالع على

األصل.

5. أصل شهادة ميالد الطالب (مميكنة)+ 4 صور ضوئية منها.

6 . 4 نسخ مطبوعة من ب طاقة الترشح لكلية الهندسة - جامعة القاهرة الصادرة من

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

7. 10 صورة شخصية ومسجل عليها اسم الطالب.

8 . بالنسبة للطالب الذكور، نموذج 2 جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به.

9. بالنسبة للطالب الذكور مواليد 2005 وما قبلها، البطاقة العسكرية أو نموذج 7 جند .