ندوة عن المشروعات الصغيرة و معوقات سوق العمل بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب الحاج قنديل بديرمواس ، تنفيذ ندوة تثقيفية عن المشروعات الصغيرة و معوفات سوق العمل ، وشارك بها لفيف من رواد وأعضاء مركز الشباب .

وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا"، التي أطلقها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب ، والتي تتناسب مع كافة الأعمار والفئات العمرية و في كافة المجالات، و حاضر في الندوة الدكتور محمد علي طلبه ، و ذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر أغسطس 2023.

وتم تنفيذ الندوة التثقيفة بعنوان المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل ، بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب الحاج قنديل، وتحدث المحاضر خلال الندوة في الندوة عن ماهية المشروعات الصغيرة، وكيفية تحديد نوع المشروع، كيفية تحديد وسائل التمويل المناسب بما يصمن نجاح المشروع، عمل دراسة جدوي بما قد يحققه المشروع من ايرادات فعلية .

كما تحدث ايضا عن معوقات سوق العمل ، و منها عدم الخبرة في إدارة المشروعات، عدم توفر الإعتماد المالي المناسب للمشروع. عدم القدرة علي معرفة احتياج سوق العمل، و تناول المحاضر أيضآ دور الدولة المصرية و المؤسسات المعنية ، في تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و المتناهية الصغر، وفتح مجالات سوق العمل الحر امام الشباب، العمل علي تنمية الموارد البشرية ، و الإستفادة منها في كافة المجالات.

وكذلك دعم و تشجيع القطاع الخاص، وتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل و القضاء علي ظاهرة البطالة، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الأستاذ مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس