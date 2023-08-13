نتيجة تنسيق الجامعات 2023| توقعات الحدود الدنيا لكليات القمة

تشير توقعات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحدود الدنيا لكليات القمة لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية.

وبحسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 تنخفض الحدود الدنيا للقبول في كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

وتبين الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، انخفاض الحدود الدنيا لكليات القمة بنسبة 1 في المائة لكليات الشعبة العلمية علوم ونحو 0.5 في المائة للشعبة العلمية رياضيات.

حدود تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

أما العام الماضي فبلغت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 22475.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للعام الماضي 2022 بلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17 في المائة فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 15220.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

وارتفع الحد الأدني للشعبة الأدبية عن العام الماضي 2022 حيث بلغ 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51 في المائة فأكثر، بإجمالى عدد طلاب 80063.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 (الشعبة العلمية)

كلية الطب البشري 90.6%

كلية طب الأسنان 90.3%

كلية العلاج الطبيعي 89.7%

كلية الصيدلة 89 %

كلية الهندسة 83.4%

تنسيق الجامعات 2022

كلية الطب البشري 375.6 درجة بنسبة 91.60%.

كلية طب الأسنان 374.5 بنسبة 91.34%.

كلية العلاج الطبيعي 90.73%.

كلية الصيدلة 369 درجة بنسبة 90%.

كلية الهندسة 343 درجة بنسة 83.865%.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

انخفضت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 95 في المائة إلى أقل من مائة في المائة فأصبحت 0.39 في المائة من عدد الطلاب، بينما كانت العام الماضي 0.53 في المائة.

وهبطت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 90 إلى 95 في المائة فبلغت هذا العام 3.6 في المائة بعد أن كانت 4.7 في المائة العام الماضي 2022، ما يشير إلى انخفاض تنسيق الجامعات 2023 بنسبة قليلة.

وانخفضت أيضًا نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 85 إلى 90 في المائة فبلغت هذا العام 6 في المائة بعد أن كانت 6.99 في المائة.