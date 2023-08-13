وزارة الموارد المائية والري.. سنوات من الجهود للحفاظ على المياه

حققت وزارة الموارد المائية والري، على مدار السنوات الماضية، طفرة في الكثير من المشروعات المختلفة التي من شأنها الحفاظ على كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، كما عملت على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات.

إنجازات وزارة الرى خلال السنوات الماضية:

تنفيذ مشروعات تنموية بالدول الإفريقية، منها إنشاء الآبار الجوفية و وحدات رفع المياه والأرصفة النهرية، وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو.

تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتدبير قطع أراضى لإقامة مشروعات خدمية عليها، وفقا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شبكات صرف مغطى فى زمام 6 مليون فدان ، وتجديد الشبكات فى زمام 2.36 مليون فدان .

أكثر من 7000 كيلومتر من الترع تم تأهيلها، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل .

مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالى 21 مليون م3/ يوم.

الرى الحديث بالأراضى الرملية ومتابعة التنفيذ، والتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، ومنطقة تجريبية رائدة فى أسوان .

تنفيذ مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل فى مشروع محطة الحمام .

تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف ، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .

تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام.

تجديد محطات الرى والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والإحتياجات المائية المختلفة.

1470 منشأ للحماية من أخطار السيول ، ومتابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان .

عمل خطه إستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 50 ألف منشأ مائى.

تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة ، والعمل على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

تحديث انظمة تشغيل بوابات هويس دمياط ومفيض اسنا، وتدعيم قناطر زفتى وجمجرة والبستان وأصفون والكلابية والراهبين وكفر ربيع وأهوسة الإسماعيليه وسرياقوس.

تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومتر ، ومشروع رائد بإستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومتر من الشواطئ .

جهود كبيرة لهيئة المساحة فى حصر الأملاك والرفع المساحى للمشروعات القومية ومواقع "حياة كريمة" والأحوزة العمرانية وتحديد التعديات .

إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية .

التحول الرقمى ، ورقمنة الوثائق ، وإنشاء تطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة.

دراسات بحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة بالمركز القومى لبحوث المياه.

تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة ، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا.

بروتوكول تعاون مع المساحة العسكرية للإستفادة من المحطات المساحية الثابتة .

تطوير حدائق القناطر الخيرية وإنشاء المركز الثقافى الأفريقى وتطوير النصب التذكاري بأسوان.

إطلاق "نداء القاهرة للعمل" خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

تنفيذ مؤتمرات القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن.

وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ .

تنظيم جناح ويوم للمياه وإطلاق مبادرة AWARe خلال مؤتمر COP27 .

تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN وعقد أول الأنشطة التدريبية فى شهر مايو الماضى.

ترأس مصر بمجلس وزراء المياه الأفارقة ، وإستضافة الإجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للامكاو خلال يونيو 2023.

إمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة بمركز التدريب الإقليمى ومركز تدريب معهد الهيدروليكا.