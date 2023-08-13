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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تاوامبا يقود تشكيل التعاون لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

التعاون السعودي
التعاون السعودي

أعلن المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لنادي التعاون السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي الفتح، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مباريات الجولة الأولى من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023-2024.

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تشكيل التعاون أمام الفتح في الدوري السعودي

ويقود النجم الكاميروني لياندر تاوامبا تشكيل التعاون لمواجهة الفتح، ويعاونة الفارو ميدران ومايلسون وحسن كادش، في تشكيل ضم كل من:-

في حراسة المرمى: مايلسون.

في خط الدفاع: محمد الغامدي والبيرتو جيروتو وحسن كادش ومعاذ فقيهي.

في خط الوسط: أشرف المهديوي والفارو ميدران وفلافيو.

وفي خط الهجوم: ماتيوس كاسترو ولياندر تاوامبا وأحمد باحسين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء التعاون أمام الفتح كل من راغد النجار ووليد الأحمد وعون السلولي وفهد عبدالرزاق وسعد بالعبيد وعبدالملك الشمري وعبدالملك العييري وسلطان الروقي وحسن العمري.