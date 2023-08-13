مستشار الرئيس: الغالبية العظمى من المرضى في مستشفى عين شمس يعالجون مجانا

تحدث محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس، مؤكدا أن جزءا كبيرا من المدينة موجود وجارٍ تطويره حاليا.

وأضاف عوض تاج الدين، أن المدينة ستكون في العباسية المعروفة عند المواطنين بمستشفى الدمرداش، لافتا إلى أن جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير.

تضم مستشفيات عدة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي، ومستشفيات جامعة عين شمس عبارة عن مؤسسة تعليمية بحثية تدريبية تشخيصية علاجية، بها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.

وأردف: الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا، وتوجيهات الرئيس السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

متحور كورونا الجديد أي جي 5

وتطرق إلى تفاصيل متحور كورونا الجديد أي جي 5، موضحا أن ظاهرة التحور موجودة في الفيروسات التنفسية مثل البرد وكورونا، مشيرا إلى أن الرصد المصري لم يرصد أي حالة به ولا توجد حاجة تدعو للقلق، وأن الانتقال من الجو حر إلى التكييف والعكس من شأنه أن يصيب بأدوار البرد.