تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الهندسة

وتتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض تنسيق الكليات للمرحلة الأولى من الثانوية العامة للشعبة العلمية رياضيات بنحو نصف في المائة أي درجتين.
وبحسب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، يمكن حساب مؤشرات الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة من خلال إنقاص درجتين من الحد الأدنى للقبول في تنسيق العام الدراسي الماضي 2022.
وتشير توقعات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول في كلية الهندسة إلى نحو 83.4 في المائة مع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، بعد أن كانت 83.865 في المائة العام الدراسي الماضي.
وتتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري إلى نحو 90.5 في المائة، وكلية طب الأسنان إلى نحو 90.3 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 89.7 في المائة، وكلية الصيدلة نحو 89 في المائة.
المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023
وفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 اليوم السبت على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي إلكترونيًا.
ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.
ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.
كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.
أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.