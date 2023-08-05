تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الهندسة

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بالمقارنة بنتيجة تنسيق العام الدراسي الماضي.

وتتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض تنسيق الكليات للمرحلة الأولى من الثانوية العامة للشعبة العلمية رياضيات بنحو نصف في المائة أي درجتين.

وبحسب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، يمكن حساب مؤشرات الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة من خلال إنقاص درجتين من الحد الأدنى للقبول في تنسيق العام الدراسي الماضي 2022.

وتشير توقعات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول في كلية الهندسة إلى نحو 83.4 في المائة مع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، بعد أن كانت 83.865 في المائة العام الدراسي الماضي.

وتتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري إلى نحو 90.5 في المائة، وكلية طب الأسنان إلى نحو 90.3 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 89.7 في المائة، وكلية الصيدلة نحو 89 في المائة.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 اليوم السبت على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي إلكترونيًا.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

تنسيق كليات الهندسة 2022

هندسة بترول و تعدين السويس 386

هندسة القاهرة 366 هندسة المنصورة 366

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 هندسة الإسكندرية 353 هندسة بنها 353 هندسة بنها بشبرا 353

هندسة السويس 352 هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350 هندسة سوهاج 350

هندسة بني سويف 346

هندسة المنيا 345