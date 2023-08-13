فتح باب التسجيل للتقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، عن بدء فتح باب التسجيل للتقدم للدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي الماجستير – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 2023/2024، وذلك لمدة شهراً كاملاً ، إعتباراً من الأحد 13/8/2023 ، وحتى الخميس 14/9/2023، وطبقاً للوائح الداخلية لكليات الجامعة ما لم يكن هناك نص باللائحة يحدد موعداً للتقدم.

وأكد رئيس الجامعة، أن التقدم إلكترونياً من خلال خدمات التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا وملء البيانات وطباعة الاستمارة على موقع الجامعة على الرابط: http://misdb.minia.edu.eg/umisbuilt1/registration/pg_admin.aspx يتبعها تقديم المستندات بالإدارات المختصة بكل كلية، وذلك بناء على شروط التقدم المحددة لمختلف التخصصات والأقسام بكل كلية.