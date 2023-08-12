الجامعة المصرية اليابانية للعلوم تنظم يوماً مفتوحاً لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه فى إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها وأولياء الأمور بكليات الجامعة، والتخصصات، والبرامج الدراسية، التي تقدمها، والمنح ومميزات النموذج الياباني للتعليم الذي تتبناه الجامعة، نظمت اليوم السبت، يوماً مفتوحاً، استضافت خلاله عدد من طلاب الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية وأولياء أمورهم.

وأوضح عدلي، أن الجامعة المصرية اليابانية أنشئت بمقتضى اتفاقية بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون نموذجا متفردا فى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وتقدم أفضل المناهج المتماثلة مع مناهج الجامعات اليابانية لتخدم العالم العربى والدول الأفريقية.

ورحب الدكتور هيشيموتو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية خلال كلمته بالطلاب المشاركين فى اليوم المفتوح وتحدث عن الشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات فى اليابان

وأوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، خلال كلمته فلسفة التعليم بالجامعة ومميزات النموذج الياباني في التعليم مؤكدا أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة تؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى واستعرض برامج مدارس الهندسة بالجامعة وتضم برامج هندسة الإلكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع ، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية، كما تقدم كلية الإدارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هي علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى للصيدلة)كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم

وخلال فعاليات اليوم المفتوح تم تقديم عرضا تعريفيًا حول تأسيس الجامعة من خلال شراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، كما تم تقديم عرض عن البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة والمنح الدراسية المتاحة وتفاصيل عن المصروفات وطرق الدفع.

واستعرض طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منح من اليابان تجاربهم خلال دراستهم في الجامعة المصرية اليابانية

وفي نهاية اليوم المفتوح، قام الطلاب بجولة في الجامعة، زاروا خلالها مركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، بالإضافة إلى عدد من المعامل بما في ذلك معمل علوم المواد ومعمل الفيزياء والكيمياء وورش العمل الميكانيكية وصالة الرسم. كما زاروا مكتبة السفيرة فايزة أبو النجا المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية.