أماكن تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

تستعد ادارة جامعة الأزهر لفتح الباب أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل ادارة التكنولجيا بالجامعة.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية التسجيل في تنسيق العام الحالي من خلال الموقع الرسمي للحكومة المصرية المقرر به نافذة لتنسيق الطلاب من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية، المسئولة عن كافة الخدمات المجتمعية للمواطنين.

كما يمكن للطلاب التسجيل من خلال منازلهم أو حتى من خلال فروع جامعة الأزهر على مستوي الجمهورية المخصص بها معامل التنسيق للطلاب بالعديد من الفروع المعلن عنها من قبل أو من الممكن ان تضيف الجامعة فروع أخرى من أجل التسهيل على الطلاب.



طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

الدخول على موقع الحكومة المصرية

اختيار تنسيق الثانوية الأزهرية

ادخال رقم الجلوس

ادخال الرقم السري

اختيار الكليات المتاحة لك من خلال القائمة التي ستظهر للطلاب بمجرد الدخول لاجراء التنسيق للطلاب

يمكنك اختيار جميع الكليات المتاحة لك حسب الترتيب الموجود فى القائمة.

