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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير: طلاب المرحلة الثانية أمامهم فرصة للالتحاق بهذه الكليات

التنسيق - ارشيفية
التنسيق - ارشيفية

قال عمر فارس، الخبير التعليمي، إن هناك بعض المعلومات المنتشرة على الجروبات غير صحيحة حول تنسيق الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذه الجروبات تستغل اهتمام الأسرة المصرية للحصول على عدد معين من المشاهدات عن طريق الاحتيال.

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وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي من المفترض أن تحسم أعداد المقبولين غدًا في القطاع الطبي والهندسي، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لقبول أعداد تصل لـ20 ألف في المعاهد الهندسية العليا وكليات الهندسة، وتُشير التوقعات لوجود عدد محدود أمام الطلاب في كليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية.

 طلاب المرحلة الثانية أمامهم فرصة للالتحاق بهذه الكليات

وأشار إلى أن طلاب المرحلة الثانية في التنسيق أمامهم فرصة للالتحاق بكليات الطب البيطري والعلوم وحاسبات ومعلومات، ومعاهد التمريض، وكليات التمريض.

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