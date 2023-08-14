رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق وذلك بالتزامن مع إعلانها اليوم وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى



ومن المقرر أن يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 اليوم الاثنين فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما سيتم الإعلان أيضًا عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعب علمي علوم ورياضة وأدبي، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني مجددًا لطلاب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 لتسجيل الرغبات.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى



ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

يتم الضغط على نتائج تنسيق المرحلة الأولى

كتابة الرقم السري ورقم الجلوس

إعادة كتابة الرقم التأكيدي

الضغط على عرض النتيجة

الضغط على زر طباعة بطاقة الترشيح

تنسيق المرحلة الأولى



وقد بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة علمى رياضة 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15013، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق.