عاجل
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الهلال السعودي ينهي اتفاقه مع نيمار .. موعد الإعلان الرسمي شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

المرحلة الاولى للتنسيق
المرحلة الاولى للتنسيق

 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق وذلك بالتزامن مع إعلانها اليوم وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

txt

تنسيق الجامعات 2023| موعد انطلاق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

txt

موقع توجيهي جو .. رابط نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 .. نتائج التوجيهي موقع tawjihi.jo

إعلان نتيجة المرحلة الأولى 


ومن المقرر أن يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 اليوم الاثنين فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما سيتم الإعلان أيضًا عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعب علمي علوم ورياضة وأدبي، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني مجددًا لطلاب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 لتسجيل الرغبات.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 


ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ 
يتم الضغط على نتائج تنسيق المرحلة الأولى
كتابة الرقم السري ورقم الجلوس
إعادة كتابة الرقم التأكيدي
الضغط على عرض النتيجة 
الضغط على زر طباعة بطاقة الترشيح

تنسيق المرحلة الأولى 


وقد بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة علمى رياضة 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15013، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق.

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2023| موعد انطلاق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات

رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 توجيهي الاردن (حصريا هنا)

رابط نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 .. نتائج التوجيهي موقع tawjihi.jo وزارة التربية الاردنية

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم اليوم المفتوح "الثلاثاء" لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

ألقت نفسها من الخامس.. طالبة تنهي حياتها بسبب مجموع الثانوية العامة بالقاهرة

لطلاب الثانوية العامة.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق