خصم للطلاب الملتحقين بكلية علوم الإدارة في مدينة زويل

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن كلية علوم الإدارة تستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بها حاليًا من الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي والقسم الأدبي بحد أدني 60 في المائة.

ولفتت مدينة زويل إلى أنه تقرر أن يحصل جميع المتقدمين على خصم 10 في المائة بمناسبة انطلاق الدراسة بالكلية العام الدراسي الحالي إضافة إلى منح جزئية للمتفوقين بنسبة تصل إلى 25 في المائة وعدم زيادة المصروفات طوال أعوام الدراسة حتى تخرج الطلاب.

تخصصات مميزة في مدينة زويل:

وقال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن كلية علوم الإدارة بها تخصصات مميزة تناسب سوق العمل وتتناغم مع تخصصات مدينة زويل الأخرى في مجالات العلوم والهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي.

مضيفًا أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تتبنى فلسفة تعتمد استراتيجيتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي وذلك لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم و تحث على الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy.

حيث يتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الأعمال وهو التوجه العالمي الذي تعتمده كبريات الجامعات العالمية في مسيرتها نحو زيادة العلم والاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعد سوقًا واعدة لترويج الاكتشافات العلمية والهندسية وتحويلها من مجرد أوراق بحثية إلىمشروعات بناءة تواجه تحديات وقضايا المجتمع.

وأشار رئيس مدينة زويل إلى أن مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء بما يضمه من خبرات علمية كبيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، ارتأى أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة إدارة الأعمال بعد أن تم إطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر ولديه القدرة على تغيير الواقع ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي وهو المفهوم البسيط للاقتصاد القائم على المعرفة لذا فإن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة إدارة الأعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة تضم التخصصات التالية: التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر، وإدارة التمويل والاستثمار، والتسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار، والعمليات وسلاسل الإمداد و التوريد وإدارة التكنولوجيا.

ويمكن للطلاب المصريين والعرب التقدم للجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الرسمي للمدينة عبر شبكة الإنترنت، أو زيارة مقرها الحديث والمميز بحدائق أكتوبر الذي يعد صرحًا علميًا مميزًا وفريدًا.

جدير بالذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا قد خرجت سبع دفعات من كلية العلوم وست دفعات من كلية الهندسة، واستطاع ما يقرب من 40 في المائة من الخريجين الحصول على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية

كما بلغت نسبة التوظيف لخريجي مدينة زويل 90 في المائة في الشهور الثلاثة التالية لتخرجهم وهو ما يفوق النسبة العالمية التي تبلغ 69 في المائة في الشهور الستة التالية للتخرج

كما حافظت جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل على تصدر الجامعات المصرية في المركز الأول والعاشرة عربيًا للعام الثاني على التوالي في تصنيف التايمز البريطانية رغم حداثة عمرها الذي لم يتجاوز عشر سنوات، وتصدرت الجامعات المصرية في معدل النشر الدولي وفاز طلابها بالعديد من المسابقات الدولية خارج مصر.