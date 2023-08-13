تفاصيل إطلاق أول ملتقى لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي، استعدادات إطلاق أول ملتقى لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية، نهاية سبتمبر المقبل، وبمشاركة الجامعات التكنولوجية العشرة على مستوى الجمهورية.

وقال الصباغ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “Ten”، اليوم الأحد، إن ملتقى التوظيف للجامعات التكنولوجية، سيضم أهم الشركات المحلية والدولية والجهات والمؤسسات والوزارات التي ترتبط بمجالات عمل الخريجين من مختلف برامج الجامعات التكنولوجية.

تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

وأوضح أن الملتقى يتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، ويستهدف توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للطلاب، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال أكبر الشركات والجهات المستفيدة، وتعريف القطاعات الصناعية والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجامعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن الملتقى سيضم معرضًا للمشاريع الابتكارية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وورش عمل تستهدف رفع مستوي وعي المجتمع والقطاعات الصناعية والجهات المستفيدة بالجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير، والوزراة تحاول تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.