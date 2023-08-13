فرص عمل خلال أسبوع تمكين الشباب في أسوان (فيديو)

كشف محمد حسن المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، تفاصيل افتتاح فعاليات أسبوع الشباب بعنوان "تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر"، والتي جرى تدشينها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب في أسوان والذي يجري تنظيمه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال محمد حسن، المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للشباب ويضعهم في صدارة أولوياته.

وأكد أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يركز على توفير فرص عمل مستدامة للشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وبمشاركة جامعة أسوان والأكاديمية العربية البحرية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

أهداف أسبوع الشباب في أسوان

وأوضح أن الهدف من هذه الفعاليات هو توعية الشباب في أسوان بفرص العمل المتاحة في سوق العمل، وتقديم المنح الدراسية التي تساهم في مستقبلهم، وتتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويجري التركيز على مشاريع الاقتصاد الأخضر الذكية في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن جميع هيئات ومؤسسات الدولة تعمل بتوافق مع تلك الاستراتيجية، وذلك لتعزيز المرأة وتمكينها، من خلال دعم الصناعات الحرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الجديدة التي تساهم في تحسين دخل الأسر الأسوانية، لافتًا إلى تسليط الضوء في الوقت نفسه على التراث الأسواني والحرف اليدوية المميزة التي يتمتع بها المحافظة.

ويحتفل بيوم الشباب في الثاني عشر من أغسطس من كل عام، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة. تم اعتماد هذا اليوم كيوم عالمي للشباب في عام 1999 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يجري احتفال باليوم العالمي للشباب في جميع أنحاء العالم بمختلف الأنشطة والفعاليات. يتم اختيار شعار موضوعي لكل عام يركز على قضايا هامة تهم الشباب. يتم تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وفعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية وتطوعية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم، وللمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم. كما يعتبر هذا اليوم مناسبة لتكريم إنجازات الشباب وتشجيعهم على المضي قدمًا في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.



