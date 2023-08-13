تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة فى مدينة ديروط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين واطفاء المظهر الجمالي على المنطقة وذلك وفقًا لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين لافتًا إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها كشوارع الببلاوي، وشارع القرود، وحارة رشدى حارة عبدالحميد، وتفرعات منطقة شارع القيسارية وشارع الوكالة وشارع الحلقة وشارع جمال الدين وذلك عقب الانتهاء من إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية.

لافتًا إلى متابعة تلك الأعمال بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور حسام عبدالناصر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة حسام الدين خديوي نائب رئيس المركز، ونصرالدين ناجى مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والإشغالات بالمركز مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقًا للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر.

محافظ أسيوط استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط

محافظ أسيوط استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط

محافظ أسيوط استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط

محافظ أسيوط استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط

محافظ أسيوط استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط