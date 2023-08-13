الوادي الجديد: تنفيذ قرارات إزالة للمنازل الآيلة للسقوط بالداخلة

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد من المنازل الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين في قرية الراشدة. يأتي ذلك في إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط التي تمثل خطرًا جسيمًا، وتجابيةً لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة لحفظ أرواحهم وممتلكاتهم.

وأشار الطماوي، إلى أن عملية إزالة هذه المباني تمت بالتعاون مع سكان القرية، معلنًا استمرار المركز في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني التي تمثل خطرًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن الطماوي عن استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات في مدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لرفع مستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات الخدمية المقدمة. تأتي هذه الحملات لتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لمطالب المواطنين وحرصًا على حفظ أرواحهم وإبقاء البيئة نظيفة وآمنة. وتعكس هذه المبادرات التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة سكنية آمنة وجيدة للمواطنين، مع العمل على تحسين جودة الخدمات العامة في المدينة.