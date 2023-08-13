استمرار أعمال رفع المخلفات بشوارع مدينة قنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، أعمال رفع المخلفات واكوام القمامة من الشوارع الرئيسية بمدينة دشنا، وذلك بتوجيهات طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة .

حيث تابع خالد بهيج شاذلي البرنس نواب المدينة أعمال النظافة مع رؤساء الأحياء أعمال النظافة على مستوى المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية، وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية ومنتظمة.