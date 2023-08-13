مركز الداخلة بالوادي الجديد يشن حملة نظافة بمدينة موط

شهدت مدينة موط بمحافظة الوداي الجديد، استمرار حملات النظافة بمدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة أمام البنك الزراعى بمدينة موط إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات ورفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وتوسعة الطريق، وذلك بمعدات الوحدة المحلية، تحت إشراف الأستاذ صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز والأستاذ هيثم حسين المشرف العام على الأحياء والأستاذ إيهاب كامل رئيس حى جنوب موط، والأستاذ أسامة ميلاد رئيس حى غرب موط والأستاذ أيمن محمد حسين رئيس حى الزهور والجناين، والمشرف على قسم النظافة، والأستاذ محمد فنده رئيس حى شمال شرق موط والأستاذ محمد سيد العلاقات العامة وبمشاركة العاملين بقسم النظافة بالمركز.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة، خلال متابعته لأعمال الحملة، على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة بمدينة موط