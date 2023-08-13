قامت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط بتنظيم فعاليات زيارة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ في قرية بني زيد الأكراد، التابعة للوحدة اﻟﻤﺤﻠﻴة لمركز ومدينة الفتح، ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المكتبة وعبدالرؤوف النمر رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ الفتح وبتنسيق من صلاح كامل محمود رئيس قرية بنى زيد الاكراد، ومحمود احمد محمد مدير مركز شباب بنى زيد الاكراد.

وشارك في هذه الفعاليات وفد من أعضاء الوحدة المحلية وأهم المسئولين في قرية بني زيد الأكراد.

وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على الخدمات والموارد المتاحة في المكتبة، وتشجيع المجتمع على القراءة واستغلال المصادر التعليمية.

وتضمنت هذه الفعاليات جولة داخل المكتبة، حيث تعرض المسؤولين على الوحدة المحلية والزوار للمجموعات المتنوعة من الكتب والمقالات والمجلات في مجالات مختلفة. كما تم توفير جلسات قراءة مجانية للأطفال وورش عمل للكبار حول ثقافة القراءة ونشر الوعي الثقافي.

وأكد محمد سكرتير الوحدة المحلية على أهمية دور المكتبة في تعزيز ثقافة القراءة وتنمية المعرفة في المجتمع. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المكتبة لتوفير المصادر التعليمية للجميع.

من جانبه، أشار رئيس قرية بني زيد الأكراد إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي القرية لتعزيز قدرات الشباب والشابات وتحفيزهم على القراءة والتعلم. وأشاد بالدور المهم للمكتبة في توفير الفرص التعليمية والتثقيفية لسكان المنطقة.

وجرى خلال الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع إدارة الإعلام والتوعية في جهاز شؤون البيئة، حول أهمية توعية المجتمع بحقوقهم في الحفاظ على البيئة.

بهذه الزيارة والفعاليات المرافقة، تعزز قرية بني زيد الأكراد روح المشاركة المجتمعية وتهدف إلى توفير الفرص التعليمية والثقافية للسكان.

أﺳﻴﻮط تنظم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بنى زيد الاكراد

أﺳﻴﻮط تنظم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بنى زيد الاكراد

أﺳﻴﻮط تنظم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بنى زيد الاكراد

أﺳﻴﻮط تنظم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بنى زيد الاكراد

أﺳﻴﻮط تنظم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة لقرية بنى زيد الاكراد