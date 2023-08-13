شارك وفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، الذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

وحضر المؤتمر الفائزون في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد. تم تنظيم المؤتمر من 12 حتى 16 أغسطس الحالي.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال المؤتمر إلى مساحة للشباب لعرض رؤى وأطروحاتهم حول الواقع المصري السياسي والاقتصادي، فضلاً عن طموحاتهم وتحديات التنمية في هذا الإطار. كما يهدف المؤتمر إلى مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان وتمكينه في التنمية.

وأطلق المؤتمر تحت شعار "الواقع السياسي والاقتصاد المصري من رؤى وفرص وتحديات"، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من تحقيق الريادة والتميز في جميع المجالات من خلال توفير البيئة المحفزة للإبداع والتفكير الخلاق. كما يشجع المؤتمر المشاركين على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لبناء مستقبل استباقي يعزز نجاح الشباب المصري في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية في دعم وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في تنمية البلاد وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي السياسي والاقتصادي لدى الشباب، وتوسيع آفاقهم في مجالات الابتكار والريادة، وبناء صلات تواصل قوية بين الشباب والقطاع الحكومي في مصر

يشارك الوفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد في هذا المؤتمر بحماس وتفاؤل، ويأملون أن يتاح لهم فرصة عرض رؤىهم وأفكارهم المبتكرة من أجل تعزيز التنمية الشاملة في مصر. يعكس هذا التوجه الراسخ للاستثمار في بناء الإنسان من قبل القيادة السياسية، وتعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في جميع المجالات.

شباب الوادي الجديد يشارك في المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شباب الوادي الجديد يشارك في المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شباب الوادي الجديد يشارك في المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ