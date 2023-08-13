محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن البدء في رصف منطقة مساكن ابو منديل بمدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والتجميل ورفع كفاءة وتحسين الشوارع و الميادين المقرر تنفيذها بالمركز.

لافتاً إلى المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030.

وأوضح محافظ أسيوط ،ان مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 على مستوى جميع مراكز واحياء المحافظة بلغت تكلفتها الاجمالية 360 مليون جنيه بنسبة 30 % من ميزانية الخطة الجديدة ، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين ، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

لافتا الى ان اعمال الرصف بشوارع وميادين مدينة منفلوط تتم تحت اشراف محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وفقاً لخطة الرصف الموضوعة مسبقاً خاصة عقب الانتهاء من كافة الخطوات والأعمال اللازمة قبل البدء في اعمال الرصف (وضع التربة الزلطية ودكها وتنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات وكشط وصنفرة الطريق ورش مادة المازوت ... ) وغيرها لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها قطاع النظافة و الرصف و الاشغالات بالمركز وشركات المرافق ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة الجهة المنفذة للاعمال والتأكد من توصيل وتشغيل كافة المرافق الحيوية والبنية التحتية .

وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية بالمراكز والاحياء لمتابعة كافة المشروعات التى يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يعلن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط