انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بكفر الدوار

نظم المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار اُولى برامجه التدريبية لرفع كفاءة العاملين على منظومة المراكز التكنولوجية بنطاق عدة قرى (كوم البركة، دفشو، زُهرة، وقومبانية أبو قير)، لضمان تطبيق أعلى معدلات الجودة فى تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمه للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

حيث تضمن التدريب استعراض لأهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال مشرفي النظام والعاملين بالمركز التكنولوجي خلال متابعتهم لتقارير القرى علي المنظومة.

كما تم التأكيد علي الدقة في إدخال البيانات وأرشفتها ومتابعة إنهاء المعاملات علي المنظومة، وكذلك سرعة إنهاء كافة المتأخرات من خلال متابعة الطلبات مع الادرات والرد علي الاستفسارات الواردة من القرى.