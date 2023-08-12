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السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بداية العام الدراسي في السعودية

مدارس السعودية
مدارس السعودية

 يبدأ العام الدراسي في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد بعد القادم، الموافق 20 أغسطس، ويشمل العام الدراسي 3 فصول دراسية تتضمن العديد من الإجازات.

 العام الدراسي في السعودية:

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 ويعود الأحد، أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم، إضافة إلى الكادر الإداري والمشرفين والمشرفات، حيث تفتح قرابة 28 ألف مَدرسة في السعودية أبوابها بعد أن أغلقت قرابة 51 يومًا خلال إجازة الصيف.

 

 ورفعت التعليم في السعودية، الجاهزية في جميع مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

 

 سيبدأ الفصل الدراسي في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، ويستمر حتى 16 نوفمبر 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني الأحد الموافق 26 نوفمبر، على أن ينتهي الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وسيبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد الموافق 3 مارس 2024، وسينتهي الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

 

 

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