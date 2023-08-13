تعرف علي فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى بأسيوط

تم تنظيم فعاليات زيارة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بأسيوط إلى قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح لقرية الواسطى التابعة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﻪ لمركز ومدينة الفتح

ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس مﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وعبدالرؤوف النمر رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ الفتح.

وشارك في الفعاليات جمال عبدالصبور سكرتير الوحدة المحلية وعبدالرحمن الفولى رئيس قرية الواسطى.وخالد ابراهيم مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة وباسم داود بإدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة وقد اشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية

قد أثارت زيارة المكتبة اهتمام سكان القرية وأولياء الأمور، حيث قام الأطفال بزيارة المكتبة واستكشاف مجموعة متنوعة من الكتب والقصص. كما تضمنت الفعاليات عروضًا ترفيهية، حيث تم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى فقرات ثقافية وتعليمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المكتبة المتنقلة لنشر وتعزيز ثقافة القراءة والتعلم في المجتمعات النائية والمحرومة، وتأكيدًا على دورها الحيوي في تنمية المجتمع ورفع وعيه.

وفي الختام، أبدى جمع المشاركين إعجابهم الشديد بالفعاليات والخدمات المقدمة من قبل المكتبة المتنقلة، مؤكدين أهمية توفير فرص الثقافة والتعليم لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن مناطقهم الجغرافية. وقد عبر الحضور عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية في تنظيم هذه الفعالية

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط

تنظيم فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة في قرية الواسطى باسيوط