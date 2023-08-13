حملات نظافة مكثفة لرفع كفاءة شوارع الخارجة

فى إطار خطة عمل القطاعات المختلفة لمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وبتعليمات من جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، تم البدء في تكثيف الحملات لتحسين وتعزيز نظافة الأحياء السكنية. وذلك من خلال دفع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وتعزيز الموارد البشرية بعمالة مدربة للقيام بهذه المهمة.

تشمل تلك الحملات تنظيف الشوارع الرئيسية ومتخللات العمارات السكنية، بالإضافة إلى جمع ورفع المخلفات وجمع القمامة. حيث يتم نقل هذه المخلفات والقمامة إلى أماكن مخصصة لذلك، بهدف المحافظة على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للجميع.

تهدف هذه الحملات إلى تحسين وتطوير جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. كما تعكس هذه الخطوة الإلتزام الراسخ لسلطات المحلية بالحفاظ على جمال المدينة وتحسين مظهرها العام.

تشير التوجيهات الصادرة من جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة إلى أهمية هذه العملية ودورها في تطوير المدينة وخدمة سكانها. ولا شك أن هذه الحملات تعكس التزام الإدارة المحلية بتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع.

بالنهاية، يجب أن نذكر أن جمال المدينة ونظافتها يعتبران من عوامل جذب السكان والزوار، ويساهمان في تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية العامة للمجتمع. لذلك، يجب على جميع أفراد المجتمع أن يتحلى بالوعي والمشاركة الفعالة في هذه الحملات لضمان تحقيق النجاح والاستمرارية.

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة

حملات مكثفة لتنظيف الشوارع ومتخللات العمارات السكنية ورفع المخلفات وجمع القمامة بالخارجة