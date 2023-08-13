جامعة الملك سلمان الدولية تقدم منحًا دراسية بتخفيض 50%

تمنح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة “شرم الشيخ - طور سيناء - راس سدر” منح كاملة وأخرى بتخفيض ٥٠ ٪ ومنح لطلاب جنوب سيناء لدعم التنمية في سيناء.

وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تلتزم بقواعد وزارة التعليم العالي للمتفوقين علميا ورياضيا وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مشيرًا إلى أن النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس الأمناء دعم أبناء جنوب سيناء بعشر منح سنويا كما قرر مجلس أمناء الجامعة 20منحة بتخفيض 50% لأبناء جنوب سيناء لدعم التنمية في جنوب سيناء بالإضافة إلى أن هناك منحًا لبعض الكليات الجديدة: مثل الصناعات التكنولوجية وما يماثلها، لافتًا إلى أن هناك منحًا أيضًا للمتفوقين علميا ورياضيا وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة من جامعات الجيل الرابع التي ترتبط بالمجتمع وجميع برامجها تناسب سوق العمل الحالي علاوة على أنها مجهزة بأفضل المعامل ويحظى طلابها بالتدريب العملي لبرامجها العملية.