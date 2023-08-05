شروط منح البنك الأهلي للطلاب المتفوقين في مدينة زويل

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن ضوابط المنح الدراسية الكلية والجزئية والمقدمة من البنك الأهلي المصري أحد أكبر شركاء النجاح والداعم لمدينة زويل وطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بها.

وقال الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن فلسفة المنح الدراسية المقدمة من مدينة زويل هي تقديم منحة تفوق للطالب النابه الذي يحقق التفوق المطلوب للحصول على هذه المنحة.

وأوضح رئيس مدينة زويل تقديم منح أخرى للطلاب الذين تم قبولهم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي ولكنهم غير قادرين على تحمل نفقات الدراسة كاملة.

ونوه رئيس مدينة زويل بأن المدينة تتحمل في إطار هذه الشراكة جانبًا من هذه المنحة من مواردها الذاتية إضافة إلى مايقدمه البنك الاهلي وما يستطيع الطالب تحمله لتتحقق بهذه الفلسفة العدالة المطلوبة وعدم حرمان طالب من الدراسة بسبب عدم مقدرته المادية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية

شروط منح البنك الأهلي في مدينة زويل

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو مدارس ستيم دفعة 2022- 2023.

هذه المنحة مقدمة فقط للراغبين بالدراسة بكلية العلوم أو الهندسة بمدينة زويل.

أن يحصل المتقدم على الحد الأدنى للقبول بكليتي العلوم والهندسة المعلن من قِبل جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل.

يجب على المتقدم ملء استمارة التقديم على الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من خلال موقع المدينة، واجتياز كافة الاختبارات المطلوبة بالإضافة إلى ملئ استمارة المنحة.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يتم قبول الطلبة من شعبتي علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

على الطالب إجتياز امتحانات القبول والمقابلة الشخصية بمدينة زويل.

يحصل الطالب على منحة تفوق من الجهة المانحة يتم تقريرها تبعًا لللجنة المنوطة ببحث كل حالة على حدة ، "وتكون الأولوية للطلاب الأكثر احتياجًا بشرط إجتياز متطلبات الالتحاق بالجامعة".

استمرارية المنحة طيلة سنوات الدراسة تشترط تفوق الطالب العلمي وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن (3).

كيفية التقديم لمنح الدراسة في مدينة زويل

يمكن للطالب التقديم للمنح الدراسية في مدسنة زويل من خلال ملء استمارة التقديم الخاصة بالدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من هنا.