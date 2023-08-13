رئيس مجلس مدينة قنا يستقبل عددًا من المواطنين لبحث شكواهم

استقبل العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، عددًا من المواطنين، وذلك للإستماع لشكواهم والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشكواهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور محمد عز سكرتير المدينة .

وأوضح لطفي، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه ومتابعة سرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية .

من ناحية أخرى تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٥٠٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .