طلاب مدينة زويل يتصدرون المراكز الأولى بمسابقة شل مصر ٢٠٢٣

فاز فريق Earthwish الذي يمثل طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل بالمركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة "تخيل المستقبل" المنظمة من قبل شركة شل مصر لعام ٢٠٢٣

وهي مسابقة عالمية تضم الطلاب من مختلف الجامعات حول العالم من أجل إشراكهم فى إبتكار حلول للتحديات العالمية ووضع رؤيتهم عن طريق استخدام السيناريوهات التى تدمج القوى الدافعة الاقتصادية، والبيئية، والقانونية، والسياسية، والاجتماعية والتكنولوجية لخلق عالم أفضل بحلول عام 2060

أسماء طلاب مدينة زويل الفائزين

فريق مدينة زويل

شارك من جامعة زويل ستة طلاب ليمثلوا فريق Earthwish المصرى من مختلف تخصصات الهندسة وهم: بيتر جاد بمجال هندسة النانو تكنولوجى، على سليمان وجنا مصطفى بمجال الهندسة البيئية، ونرمين عبد العليم بمجال هندسة الطاقة المتجددة، وآية حسام بمجال هندسة الطيران والفضاء الجوى ، وعمر عياد بجمال هندسة الاتصالات والمعلومات .

عقدت المسابقة يوليو الماضى بعدما احتل فريق Earthwish المصرى في مايو الماضى المركز الأول فى النهائيات المحلية والتى شارك فيها 623 متقدمًا للمسابقة من 39 جامعة في جميع أنحاء مصر، حيث وقع الاختيار على 32 متسابقاً وتم تقسيمهم إلى خمس فرق، وتكليفهم بصياغة سيناريوهات عملية للتغلب على أكبر التحديات الراهنة تحت شعار “طاقة أكثر وأنظف بحلول عام 2060 كيف سنعيش ونعمل ونلعب؟”.

ومن ثم خلال النسخة الاقليمية للنهائيات قدم فريق “Earthwish” سيناريو مزدوجًا تضمن رؤيتهم لمدينة بورسعيد الساحلية عام 2060 ، حيث تصورت السيناريوهات مدينة بورسعيد باعتبارها مركزًا للجيل الجديد من حيث تكنولوجيا المواصلات وسط حياة مستدامة مدعومة ببدائل بمزيج متوازن من الوقود الأحفوري منزوع الكربون والطاقة المتجددة وطرق الصيد الصديقة للبيئة، مع وضع الاستدامة البيئية في قلب التنمية المبتكرة.