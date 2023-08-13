حوار مجتمعي حول خطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد، الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

ويستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات. وضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم

ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الاول "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية" ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية.

كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الاستراتيجية التي أطلقت عام 2018 ببناء نظام التعليم الجديد 2.0 من خلال وضع مناهج جديدة مصرية مائة في المائة.

ويصل نظام التعليم الجديد 2.0 إلى الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2023-2024 وتم الانتهاء من وضع المناهج الدراسية لهذا الصف الدراسي.

وتدرس وزارة التربية والتعليم خلال تلك الفترة بناء المناهج الدراسية لصفوف المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن تحتوي على لغة أجنبية ثانية، ثم مناهج مرحلة الثانوية العامة.

تطوير مناهج التربية والتعليم

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملتقى تطوير المناهج (رؤى وتجارب)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، المنعقد على مدار يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024-2025.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة.