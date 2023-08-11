طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريقة الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب إعلانها رسميًا.

ويعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يوم الإثنين المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويحدد وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي الذي يعقده يوم الإثنين موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والحدود الدنيا للتقديم في تلك المرحلة لطلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يوم السبت الماضي وحتى أمس الخميس.

طريقة التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

- تتاح نتيجة تنسيق الجامعات 2023 على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (من هنا).

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

